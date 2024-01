“Almeno due persone coinvolte” | valanga in Val Formazza | a 2200 metri di quota

(Di domenica 7 gennaio 2024) Unasi è verificata in val, nella provincia piemontese di Verbano-Cusio-Ossola, e potrebbe aver coinvolto alcuni escursionisti. “Pare che ci siano dellerimaste, dalla base è già stato mandato in zona l’elisoccorso con il personale sanitario mentre i volontari della stazione didel soccorso alpino civile stanno raggiungendo il punto in questione con le motoslitte, salendo da Riale”. L’apprensione del responsabile della Decima delegazione Valdossola del soccorso alpino, Matteo Gasparini. Sembrerebbe sianodue gli escursionisti coinvolti. Dalle ultime informazioni, si trovavano nei pressi del rifugio Maria Luisa, tra il lago del Toggia e il passo San Giacomo, a circadi altezza, nei pressi ...

Due esplosioni sono state avvertite a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, mentre erano in corso le celebrazioni per il quarto anniversario ... (internazionale)

04 gen 13:41 Iran : " l'Isis avrebbe rivendica to le esplosioni di Kerman" l'Isis avrebbe rivendica to la responsabilità delle due esplosioni a Kerman, ... (247.libero)

Altro stop per Renato Sanches : il centrocampista della Roma si ferma di nuovo, questa volta per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra... (calciomercato)

I segnali didispersi sotto la neve Sarebberole persone coinvolte nella valanga, arrivata fino al lago del Toggia. I soccorritori stanno concentrando qui le ricerche: proprio dalla ...Valanga in val Formazza, nel Verbano - Cusio - Ossola , in Piemonte. Secondo una prima ricostruzione, sonole persone coinvolte. Lo riferisce il Soccorso Alpino Valdossola. Per le ricerche nel lago sono arrivati anche i vigili del fuoco. La ricostruzione dei fatti L'area interessata è quella ...Si è distaccata non lontano dal confine con la Svizzera. Captati segnali da strumenti usati dagli alpinisti in caso di slavine ...I segnali di due dispersi sotto la neve Sarebbero almeno due le persone coinvolte nella valanga, arrivata fino al lago del Toggia. I soccorritori stanno concentrando qui le ricerche: proprio dalla ...