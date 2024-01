Alieno avvistato a Miami | la polizia spiega tutto VIDEO

Leggi su cultweb

(Di domenica 7 gennaio 2024) Nei giorni scorsi, Twitter è letteralmente impazzito dopo il supposto avvistamento di unal Bayside Marketplace di, in Florida; secondo gli utenti del noto social, infatti, il gran numero di volanti dellagiunte sul posto in seguito a un assembramento, in una zona abitualmente poco interessata da questo genere di interventi, sarebbe stato dovuto alla presenza di un UFO, identificato dai passanti in una lunga figura grigia. Amall was shut down by POLICE & rumors are being spread around about “8-10ft tall shadow aliens” News outlets are reporting it was a teen riot but first hand accounts are saying otherwise. pic.twitter.com/2DOLQWEIVP — Daily Loud (@DailyLoud) January 5, 2024 Tanto è stato il clamore suscitato da queste voci incontrollate, da spingere Michael Vega, portavoce delle ...