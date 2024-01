Alessandra e Rosita Celentano | Caste da 14 e 5 anni

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ospiti nel salotto di 'Verissimo', le due cugineraccontano la loro situazione sentimentale. 'Io credo di non aver avuto mai le corna, non è un caso se sono casta da 14 ...

Figlie dei fratelli Alessandro e Adriano Celentano , sono cresciute come sorelle, respirando fin da piccole l'arte che si respirava in casa e ... (vanityfair)

Ospiti nel salotto di 'Verissimo', le due cugineCelentano raccontano la loro situazione sentimentale. 'Io credo di non aver avuto mai le corna, non è un caso se sono casta da 14 anni' ha esorditoCelentano in ...Cugine, ma sopratutto amiche, come due sorelle: non potrebbe essere più grande l'affetto traCelentano, figlie rispettivamente di Alessandro e Adriano. "C'è grande complicità, che nasce dalla stima", ha esordito, ospite a Verissimo insieme alla cugina. Da piccola ...Vera Gemma è stata intervistata da Silvia Toffanin nell'appuntamento domenicale di Verissimo. L'attrice ha raccontato la storia della sua vita tra soddisfazioni lavorative e ...Ospite a "Verissimo" Vera Gemma, figlia dell'attore Giuliano Gemma, racconta a Silvia Toffanin l'adolescenza e le aspettative che aveva su di lei la sua famiglia. " Bisognava essere preparati in tutto ...