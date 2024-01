Aglio | olio | peperoncino e banana | gli spaghetti irpini

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSpaghetto. Ecco servita la nuova provocazione culinaria. Questa volta ci pensa lo chef Stefano Parrella di Caffè Aragonese a Mugnano del Cardinale a lanciare la sfida, arricchendo con un ingrediente improbabile un piatto cult della cucina regionale. La “ricetta innovativa” nasce sulla scia del successo mediatico della pizza all’ananas lanciata da Gino Sorbillo. “L’idea è saltata fuori durante una riunione a cena con i compagni di merenda del Festival della Cucina Italiana in America del quale stiamo programmando l’edizione 2024”. Spiega il diretto interessato che aggiunge: “Con Sergio Sbarra, Vincenzo Peretti, Roberto Esse, Lucia Di Mauro e Ferdinando Polverino de Laureto commentavamo il successo mediatico di un vecchio must della cucina improbabile come la ...

