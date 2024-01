Affare Dragusin – Napoli | offerta con soldi cash | ci guadagna anche la Juve

(Di domenica 7 gennaio 2024) Chiuso Mazzocchi e con Samardzic vicino, ilnon molla la presa neper, difensore centrale del Genoa. Pasquale Mazzocchi è stato il primo acquisto di questa sessione di riparazione di calciomercato, l’ormai ex Salernitana si è accasato alper 3 milioni d’euro. Un’operazione, quella riguardante Mazzocchi, che non dovrebbe essere l’unica in entrata, considerando gli almeno 4 acquisti annunciati a più riprese da De Laurentiis. Lazar Samardzic pare vicino a tingersi d’azzurro, con i 25 milioni incassati dalla cessione di Elmas al Lipsia che dovrebbero essere investiti su di lui, successivamente, probabilmente in prestito, dovrebbe arrivare un altro mediano a rimpolpare il centrocampo, che sarà orfano per circa un mese di Anguissa.: fissata la ...

, offerta indecente del Tottenham, l'si complica per il Napoli Il Corriere dello Sport scrive oggi delle difficoltà che il Napoli sta incontrando per chiudere l'. Il Tottenham è fortemente convinto di voler ...In casa Napoli si registra un certo ottimismo sulla buona riuscita dell'affare Dragusin. Stando alla Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbero messo ...Napoli e Tottenham in lotta per Dragusin: l'offerta indecente del Tottenham scuote il mercato.