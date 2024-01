AEW | Smentite le voci per ora su una faraonica offerta a Mercedes Mone

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 7 gennaio 2024) Secondo quanto riportato in precedenza, le trattative trae la WWE per il suo ritorno erano in corso, con l’aspettativa che potesse fare il suo ritorno alla Royal Rumble, ma queste trattative sono fallite. Ciò ha portato ad altri report, secondo i quali il debutto in AEW non sarebbe fuori questione. Alcuneriportavano di unamostruosa da parte di Tony Khan per assicurarsi l’ex Sasha Banks, una proposta di addirittura 5 milioni di dollari per cinque anni. Nulla di vero, ma… Durante una sessione di domande e risposte su PWInsider, è stato chiesto a Mike Johnson se lesullafossero vere: “Prima di tutto, non posso confermare le, quindi ...