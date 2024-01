AEW | Eddie Kingston difende il titolo di Campione Continentale a Collision

(Di domenica 7 gennaio 2024) Questa notte, durante la messa in onda di AEWsu TNT Drama e Triller TV,ha difeso ildidopo aver sconfitto Trent Beretta. And the action continues!Watch #AEWLIVE on TNT@trentylocks #pic.twitter.com/UU5mrrdQgg— All Elite Wrestling (@AEW) January 7, 2024 Il match è stato molto equilibrato dall’inizio alla fine. The Mad King è riuscito a vincere solo grazie alla sua Jackhammer. Così facendo,ilContinental di AEW nella sua prima difesa ufficiale.ha ottenuto ilappena 7 giorni fa sconfiggendo Jon ...

Eddie Kingston had his first defense of the AEW Continental Crown on Saturday’s episode of AEW Collision. Kingston defended the gold against Trent Beretta, who won a title shot on Dynamite. The Mad ...Earlier this evening on "AEW Collision" in Charlotte, North Carolina, Eddie Kingston defended the AEW Continental Crown Championship against Trent Beretta.