ADL a Giuntoli | se il Napoli prende Dragusin finanzia un colpo alla Juventus

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 7 gennaio 2024) Come scrive il Corriere dello Sport, gli incroci di mercato riservano sempre qualche sorpresa e, talvolta, anche qualche assist a cui si era impreparati e che rischia di agevolare le avversarie. È il caso diriguardeante l’affare Radu. Gli azzurri restano in piena corsa. Il centrale del Genoa è cresciuto nella, che cedendolo ai rossoblù ha mantenuto una percentuale (il 20%) su quella che sarà la futura rivendita, soldi che potrebbero essere versati ai bianconeri proprio dagli azzurri. Così ADL ‘Un assist, quello che potrebbe fare De Laurentiis al suo ex ds Cristiano, che andrebbe a favorire l’acquisto di Tiago Djalo per i bianconeri. Valutato circa 25 milioni, l’affare ...