Addio alle casse nei supermercati | in arrivo sempre più punti cashierless

Leggi su quifinanza

(Di domenica 7 gennaio 2024) Si allarga la frontiera della spesa “” in Italia. Dopo che due giganti della grande distribuzione come Esselunga e Pam Panorama hanno annunciato l’apertura divendita senza, nel 2024 si prevedonopiùche permetteranno di fare acquisti automatizzati evitando file e lunghe attese per pagare. Come funziona il “store” È appunto la tecnologia dei “store”, di cui Amazon ha fatto da apripista con la creazione di una catena di negozi automatizzati negli Stati Uniti, e che pian piano si sta diffondendo in tutta Europa, compreso nel nostro Paese (qui avevamo parlato dell’apertura del primo punto vendita Amazon Fresh a Londra). Il primo supermercato di questo tipo in Italia ha aperto a novembre 2023 a Verona, con ...