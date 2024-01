Addio a Roberto Sestini | il Re dei gas che cercava le formule per migliorare la vita

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 gennaio 2024) Era il 5 settembre 2019, alla fine della conferenza stampa per la presentazione del corposo investimento per creare il “Distretto dei gas della” il presidentesi prestò ai fotografi con un badile spostando la terra, mostrando l’avvio dei lavori. Era un uomo di grande e sottile ironia, ma di una immensa visione sul futuro. “Che cos’era il distretto dei gas della?” chiesi davanti ad un prato verde che osservava. Accese una sigaretta e mi disse: “Pensi che adesso stiamo portando avanti con importanti istituti di ricerca, uno studio su come fermare i danni al cervello in caso di infarto. È uno studio che stiamo applicando sui maiali e che sta ottenendo buoni risultati. Con questo gas noi blocchiamo l’attività celebrale per ere che la mancanza di ossigeno al cervello provochi ...