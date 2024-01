Addio a Patrizia Lombardi | Icona del Giornalismo Teramano

(Di domenica 7 gennaio 2024) Teramo - La blogger e scrittrice, voce autorevole di Teramo, si spegne a 65 anni dopo una lunga malattia Il mondo delè in lutto per la scomparsa di, blogger, scrittrice e giornalista di lunga esperienza, deceduta all'età di 65 anni a causa di una grave malattia. La sua voce, distintasi per anni nell'analisi della cronaca politica, ha lasciato un vuoto nel panorama mediatico abruzzese. Il suo blog personale, Telodicepatty.it (Telodicoio), ha rappresentato una sorta di grillo parlante per Teramo e i suoi amministratori, caratterizzato da libertà di pensiero e onestà intellettuale nella disseminazione delle notizie e nell'analisi degli eventi.ha dedicato molti anni della sua carriera al quotidiano 'Il Messaggero', iniziando sotto ...

Lombardi era, infatti, anche una brillante scrittrice. Tra i tanti riconoscimenti ottenuti, a cominciare dalle due vittorie del 'Premio Teramo per un racconto inedito'. Il cordoglio alla ...Lutto a Cadrezzate con Osmate . Il paese ha dovuto direa Vincenzo Taravella , volontario e amministratore da sempre a fianco della propria comunità, ... Alla cara, e ai figli Elenora e ...ora mi trovo senza un euro e non so come pagare le bollette» Addio alla giornalista e blogger Patrizia Lombardi: grande cordoglio Calciomercato Juventus: primo acquisto di Giuntoli, lo paga il Napoli ...Cronaca Teramo - 07/01/2024 17:37 - La blogger e scrittrice, voce autorevole di Teramo, si spegne a 65 anni dopo una lunga malattia Il mondo del giornalismo teramano è in lutto per ...