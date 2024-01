Addetto a pulizie L 68 99

(Di domenica 7 gennaio 2024) INSERITO DA: Adecco Italia Spa – IL GIORNO: 08/12/2023 SETTORE: AltroSEDE DI LAVORO: Perugia Hai maturato esperienza come/a alle? Per azienda del settore agroalimentare stiamo selezionando un/aalleiscritto/a al collocamento mirato secondo la L. 68/99. Si richiede esperienza pregressa nella mansione e disponibilità a lavorare con orario full time. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Responsabilità: La risorsa si occuperà della pulizia di una struttura turistica in zona Monte del Lago (PG). Categoria Professionale: Operai Generici Città: Magione (Perugia) Disponibilità oraria: Full Time CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

