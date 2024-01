Acquisti in Rete PA e nuovo Codice degli appalti | è online la piattaforma certificata da Anac

(Di domenica 7 gennaio 2024)inPA comunica che è on line il Portaleinaggiornato in adeguamento al. "Nel caso si verifichino errori nell'accesso, ti invitiamo a svuotare la cache" consiglia l'avviso pubblicato suin. L'articolo .

Dal 1° gennaio 2024 tante novità su Acquisti in Rete PA in adegua mento alle previsioni del nuovo Codice degli appalti sulla " digitalizzazione del ... (orizzontescuola)

... ha sbagliato un rigore con Jack Bonaventura e le hanno annullato pure una, siglata da ... Poi ovviamente si può sbagliare, non sta scritto da nessuna parte che con deglisi arriverà in ......nellaper intercettare i clienti perduti. Anche i cambiamenti climatici sono una relativa novità, visto che un cliente su due, sempre secondo Confcommercio, ha modificato il tipoin ...Bluvacanze è la prima rete di distribuzione turistica ad accettare i buoni acquisto Edenred per redimere il credito welfare ...