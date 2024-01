Acqua nei missili cinesi La corruzione attorno a Xi è clamorosa

Leggi su formiche

(Di domenica 7 gennaio 2024) L’intelligence statunitense ha saputo alcuni dettagli sulle ragioni che hanno portato il leader cinese Xi Jinping a dover avviare un repulisti all’interno dei gangli dell’apparato militare nei mesi scorsi. Una vicenda che ha già attirato su Pechino le attenzioni internazionali e mostrato da un lato il pugno duro del regime, e la sua determinazione, e dall’altro complicate debolezze strutturali profonde. L’azione irreprensibile infatti non dovrebbe essere così necessaria se il regime avesse capacità di deterrenza su tutta la gerarchia sottoposta, e poi non dovrebbe essere così plateale. E invece lo è stato anche perché c’è stata volontà di far circolare certe notizie, come la rimozione dei vertici della Rocket Force, oppure la scomparsa dell’ex ministro Lì Shangfu. Ora emergono altri dettagli in uno scoop velenoso della Bloomberg, evidentemente informata da chi ha interessi a far ...