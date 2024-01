Acca Larenzia | una ferita aperta | un libro di Cutonilli e un concorso letterario per non dimenticare

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 7 gennaio 2024), la memoria dei martiri e di un evento che ha marcato a caratteri di sangue il capitolo degli Anni di Piombo, tra i più cruenti della nostra storia politica, e che continua a contraddistinguere nel segno dell’incompiutezza e dell’impunità dei responsabili di quella strage il suo caso giudiziario: oggi, nelle ore in cui ricorre il triste anniversario dell’eccidio, quel giorno, quei terribilidimenti, a 46 anni di distanza tornano in primo piano in tutto il loro potenziale drammatico. Quello di una data maledetta. Di unamai rimarginata che continua a grondare il dolore e il sangue di una tragedia ad oggi ancora senza colpevoli, anche attraverso unindetto in memoria delle sue vittime. Come tributo al loro sacrificio, per non ...