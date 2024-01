Acca Larenzia | la destra chiede giustizia e una strada alla memoria dei martiri Il Pd sciacalla…

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 7 gennaio 2024) Silenzio, commozione e ferite ancora sanguinanti nel cuore, davanti a una saracinesca chiusa, tra i fantasmi di tre giovani vite spezzate e i volti commossi di tanti militanti dipresenti, puntuali, come sempre, ad, 46 anni dopo. Una cerimonia di, ma anche di Stato, come spesso in questi anni, quella andata in scena con i vertici della Regione, nella persona del presidente Francesco Rocca, e il rappresentante del sindaco Gualtieri, Miguel Gotor, rispettoso e partecipe nei modi e nelle parole, tra corone di fiori, applausi, ricordi ancora vivi e struggenti per idi una intera comunità politica, le vittime della violenza rossa, Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, quest’ultimo ucciso qualche ora dopo durante gli scontri seguiti al primo, duplice ...