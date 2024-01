AAA Genero Cercasi | dove è stato girato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 7 gennaio 2024) IlAAAprevalentemente Marsiglia, a Saint-Cy, tra Avenue du port des Lecques e dintorni e qualche ripresa si è svolta anche a Tolone. Questa simpatica commedia di produzione francese, inoltre, è interpretata da due marsigliesi: Kad Merad e Antoine Pezet, che ha anche prodotto il(Nacs). I protagonisti delAAA. Fonte: NacsAdattato da una sceneggiatura americana, Le Gendre de ma vie racconta la storia di Stéphane Legendre (Kad Merad), ostetrico e padre di tre figlie, frustrato per non aver avuto un figlio, che si intromette nella vita sentimentale della figlia minore Alexia (Pauline Etienne) per riconquistare l’ex fidanzato di lei, ...