A Primavalle il murales per sensibilizzare contro lo screening mammografico

(Di domenica 7 gennaio 2024), la Regione Lazio aderisce alla campagna di sensibilizzazione con unraffigurante Sant’Agata. A Roma, sulla facciata di un edificio Ater del quartiere, a firma di Napal. Omicidio Michelle Causo, unper non dimenticare: l’iniziativa di amici e residenti diUnperloLa Regione Lazio aderisce alla campagna di sensibilizzazione per promuovere lodell’associazione Europa Donna Italia, svelando il suonell’ambito del progetto “Ogni seno ha una storia, lote ...

Un murales per Michelle Causo , 17enne uccisa a Primavalle . Il ricordo è stato realizzato sulla facciata di un palazzo in via Cristoforo ... (ilcorrieredellacitta)

Il suo futuro è stato spezzato ma questoè per non dimenticare. Il Comitato Torrevecchia, gli amici, i parenti e i quartieri uniti chiedono Giustizia." "Quando una comunità viene ...Il suo futuro è stato spezzato ma questoè per non dimenticare. Il Comitato Torrevecchia, gli amici, i parenti e i quartieri uniti chiedono Giustizia." "Quando una comunità viene ...ROMA– La Regione Lazio aderisce alla campagna di sensibilizzazione per promuovere lo screening mammografico dell’associazione Europa Donna Italia, svelando il suo murales nell’ambito del progetto “Ogn ...L’opera dello street artist Napal nell’ambito della campagna di sensibilizzazione per promuovere lo screening mammografico ...