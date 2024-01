A gennaio servono 508mila lavoratori | ma la metà dei posti rischia di rimanere scoperta

(Di domenica 7 gennaio 2024) Nelle aziende di tutta Italia sono disponibili già amezzo milione didi lavoro, ma nelladei casi mancano i candidati adatti ai profili ricercati. È quanto emerge dal bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, secondo cui le imprese hanno programmato per il primo mese del 2024 circaassunzioni, delle quali quasi 250milano di andare a vuoto. Il report Secondo il report dell’Unione italiana delle camere di commercio e dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a2024 si stimano oltre 4milain più rispetto allo stesso mese del 2023, in crescita dello 0,9%, e +69mila profili ricercati se si prende in considerazione il primo trimestre dell’anno (+5,3%), durante il quale ...

Cos'è successo Erano le 23 di sabato 6quando i due, dopo una ... i pompieri con il gommone e le torce, ma non ci si può immergere così in profondità:i ...Le domande potranno essere inoltrate fino al 9. Con l'avvio ufficiale della procedura le ... è valido il servizio prestato senza titolo Ecco le FAQ del Ministero Servizi: qualicome ...Il Milan vince 3-0 sul campo dell'Empoli oggi 7 gennaio 2024 nel match in calendario per la 19esima e ultima giornata della Serie A. I rossoneri si impongono con i gol di Loftus Cheek, Giroud e Traoré ...Serviranno 54 provvedimenti attuativi per rendere pienamente operativa tutta la legge di Bilancio. Di questi, la Manovra stessa stabilisce che 6 dovranno vedere la luce entro il 31 gennaio ...