A fuoco lo stoccaggio di una fabbrica di pallets a Torino

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2024) (Agenzia Vista), 7 gennaio 2024 Il comando dei vigili deldiè intervenuto per estinguere l'incendio dellodi unadi, alle ore 01:45 in via Emilia n°3. L'incendio, per fortuna circoscritto alla sola area esterna, non ha coinvolto persone. Vigili delFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev