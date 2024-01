A che ora gioca l’Italia il quarto con l’Ungheria agli Europei di pallanuoto femminile | data | programma | tv

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024) Martedì 9 gennaio (ore 20.30 salvo modifiche di palinsesto) la Nazionale italiana diaffronterà nei quarti di finale la vincente del playoff trae la Repubblica Ceca, che giocheranno domani (ore 20.30). Salvo sorprese, saranno le magiare le prossime avversarie della selezione del Bel Paese e la sfida in questione si prospetta particolarmente impegnativa. Le azzurre sono state sconfitte quest’oggi dalla Spagna per 14-8 nel match che metteva in palio il primato del Gruppo B. In caso di vittoria, le ragazze di Carlo Silipo si sarebbero garantite un“più agevole” nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La rassegna continentale, infatti, mette in palio anche un pass per la competizione a Cinque Cerchi. Considerando che i Paesi Bassi e le iberiche sono già ...