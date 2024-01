6 Gennaio 2024 | successo per la ‘Befana In… Polizia’ quest’anno arrivata in moto al Teatro Palladium di Roma

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 7 gennaio 2024)– Strepitosoe sold out per la 23^ edizione della Befana In… Polizia, spiegano in una nota , Francesco Paolo Russo ed Alex Bucci Presidenti delle APS ACAH All Cops Are Heroes e Love Cup, organizzatori dell’evento. Completamente pieni i 500 posti deldi, dove si è svolta la Manifestazione, alla quale si può dare l’appellativo di Miglior evento di inizio anno, in visibilio le centinaia di bambini, all’arrivo della Befana a bordo di una potente, scortata dalle auto della Polizia di Stato. All’interno durante la Kermesse, si sono succeduti, il gradito ospite e grande artista Sebastianno Somma, e poi condotti, da due presentatori di eccezione Silvia Tocci ed Antonio Delle Donne, si sono succeduti nelle loro esibizioni artisti di fama nazionale, ...