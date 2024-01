3 concorrenti assenti ad Amici il 7 gennaio | chi manca in studio e perché

Leggi su optimagazine

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ripartedi Maria De Filippi: il primo appuntamento del 2024 è quello atteso su Canale 5 per domenica 7dalle ore 14.00. Ma non tutti isono presenti in. Dalla registrazione della puntata, arrivano spoiler in rete a proposito dell’assenza di alcuni degli allievi e ci si interroga sui motivi. Tre in tutto idiche non hanno preso parte alle registrazioni del primo appuntamento del 2024. Per quali motivi? Ogni voce è da stroncare sul nascere: non sono all’orizzonte provvedimenti disciplinari né altre conseguenze. I tre allievi si sono assentati per cause di forza maggiore. Parliamo dei banchi vuoti di Gaia, di Nicholas e di Sofia. I treeranoa causa di motivi di salute. ...