26 enne trovata impiccata con una sciarpa da stadio | è giallo sulla sua morte

(Di domenica 7 gennaio 2024) La 26sui social aveva scritto «se fossi un dolore, sarei il più forte». Sentito il fidanzato ultrà Roberta Bertacchi è statacon unadaalla pensilina del balcone a Casarano, in provincia di Lecce, in un appartamento dove viveva da poco. La 26era originaria di Ugento, nel Salento, e lavorava in un’azienda calzaturiera. A segnalare l’accaduto sono stati i vicini che hanno notato il corpo della giovane, ma il 118 – intervenuto sul posto – non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la scientifica e l’appartamento è stato sottoposto a sequestro. Si pensa al suicidio ma gli investigatori hanno deciso di approfondire le indagini, sentendo il fidanzato di Roberta, già noto alle forze dell’ordine, e ...