? LIVE! Roma-Atalanta 1-1 | inizia la ripresa | entra Scamacca

(Di domenica 7 gennaio 2024)1-1 Marcatori: 8? Koopmeiners, 39? rig. Dybala(3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente (46? Huijsen); Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. A disp. Svilar, Marin, Celik, Spinazzola, Paredes, Pagano, Pisilli, El Shaarawy, Azmoun, Belotti. All. Mourinho(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Miranchuk, Koopmeiners; De Ketelaere (46?). A disp. Musso, Rossi, Hien, Palomino, Comi, Zortea, Zappacosta, Bakker, Mendicino, Pasalic, Muriel. All. Gasperini Arbitro: Aureliano Ammoniti: Scalvini (29?), Ruggeri (39?), Ederson (43?) per gioco falloso; Mourinho (all., 52?) per proteste Espulsi: – Note: recupero tempo: pt 6? I gol 8? 0-1, Koopmeiners – Miranchuk da destra ...