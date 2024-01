? LIVE! Roma-Atalanta 1-1 all’intervallo | Dybala su rigore risponde a Koopmeiners

(Di domenica 7 gennaio 2024)1-1 Marcatori: 8?, 39? rig.(3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski;, Lukaku. A disp. Svilar, Celik, Spinazzola, Paredes, Pagano, Pisilli, El Shaarawy, Azmoun, Belotti. All. Mourinho(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Miranchuk,; De Ketelaere. A disp. Musso, Rossi, Hien, Palomino, Comi, Zortea, Zappacosta, Bakker, Mendicino, Pasalic, Muriel, Scamacca. All. Gasperini Arbitro: Aureliano Ammoniti: Scalvini (29?), Ruggeri (39?), Ederson (43?) per gioco falloso; Mourinho (all., 52?) per proteste Espulsi: – Note: recupero tempo: pt 6? I gol 8? 0-1,– ...

- Atalanta, match valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaAll'Olimpico,e Atalanta si affrontano nel match valido per la 19esima giornata della Serie A 2023/24. La cronaca di- Atalanta PRIMO TEMPO 1 - Iniziato il match. 8 - GOL ATALANTA - ...Un Olimpico da grandi occasioni è il palcoscenico d'eccezione di- Atalanta , big match da Champions che chiude la diciannovesima giornata di Serie A. Nell'attesa del derby di Coppa Italia contro la Lazio , i giallorossi di José Mourinho iniziano così otto ...Trovato a bordo dell'automobile in via Lecce nei Marsi, a Castelverde. Trasportato in codice rosso al policlinico Tor Vergata, indagini in corso ...Fallo di Ruggeri su Karsdorp, l'arbitro Aureliano non fischia ma il Var lo richiama: rigore per la Roma. Mentre Paulo Dybala si sistema il pallone sul dischetto, che Koopmeiners sposta per farlo ...