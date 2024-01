? LIVE! Roma-Atalanta 0-0 | inizia la partita

(Di domenica 7 gennaio 2024)0-0 Marcatori: –(3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. A disp. Svilar, Celik, Spinazzola, Paredes, Pagano, Pisilli, El Shaarawy, Azmoun, Belotti. All. Mourinho(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Miranchuk; De Ketelaere. A disp. Musso, Rossi, Hien, Palomino, Comi, Zortea, Zappacosta, Bakker, Mendicino, Pasalic, Muriel, Scamacca. All. Gasperini Arbitro: Aureliano Ammoniti: – Espulsi: – Note: –

