Zona Wrestling Awards 2023 | Wrestler of the Year

(Di sabato 6 gennaio 2024) Eccoci arrivati al penultimo appuntamento con gli Award didel. E’ venerdì 5 gennaio e siamo tutti quasi pronti a festeggiare l’arrivo della befana. Mentre l’anno nuovo è ormai arrivato, finalmente e speriamo bene, andiamo a scoprire chi, secondo la redazione intera, è stato, a tutto tondo, il migliordell’annata. Come sempre, da parte di tutta la redazione, buona lettura a tutti. i iAWARD –OF THEi GIOVANNI MJF – 3 punti Bryan Danielson – 2 punti Roman Reigns – 1 punto LUCA GRANDI Will Ospreay – 3 punti Gunther – 2 punti Roman Reigns – 1 punto DANILO MJF – 3 punti Roman Reigns – 2 punti Will Ospreay – 1 punto SIMONE SPADA Bryan Danielson – 3 punti Gunther – 2 punto Will Ospreay ...