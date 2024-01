WWE | Tyler Bate è ufficialmente un membro del main roster

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il nuovo anno per SmackDown si è aperto con delle novità, infatti non solo abbiamo visto nuovamente in WWE gli Authors Of Pain ma abbiamo anche scoperto la scelta di Butch per il suo tag team match contro i Pretty Deadly.a SmackDown Infatti il fu Pete Dunne ha voluto riformare un team che abbiamo già visto negli scorsi mesi ad NXT. Infatti il partner misterioso si è rivelato esseree i due hanno riformato i British Strong Style, i due per la cronaca hanno vinto il match. Ma perarrivano buone notizie perché quella della scorsa notte non è stata solo un’apparizione casuale nello show blu, ma per lui è arrivata una vera e propria promozione nele farà parte deldi SmackDown come ufficializzato ...

In a thrilling turn of events, NXT star Tyler Bate made a spectacular debut on WWE SmackDown’s New Year’s Revolution, reuniting with his former tag team partner, Butch. This reunion marked a ...Tyler Bate is officially a member of the Friday Night SmackDown roster. On the January 5th edition of Friday Night SmackDown, Tyler Bate would feature as Butch's surprise partner to take on the team ...