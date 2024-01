WWE | I dettagli sul possibile approdo di Giulia | NXT | la barriera linguistica e la AEW…

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 6 gennaio 2024) Vi abbiamo parlato diverse volte nelle ultime settimane della possibilità che la wrestler italo-giapponesefirmasse per la WWE. La wrestler della Stardom, di padre italiano e madre giapponese ma nativa di Londra e cresciuta in Giappone fin dalla più tenera età, si è affermata ormai a livello internazionale e sembra ormai pronta per il salto negli Stati Uniti. Ci sarà da aspettare la primavera Sembra, ma potrebbe non essere così. Secondo quanto riporta Fightful, infatti,non ha gradito il fatto che il rumor del suoaccordo con la WWE si sia diffuso online, anche perchè -a quanto pare- non avrebbe ancora firmato con nessuna compagnia. Sembra cheabbia informato la Stardom di non voler rinnovare il contratto attualmente in essere. Per lei però è molto importante rispettare gli ...