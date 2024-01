WWE | Gli Authors of Pain sono realtà | attacco a Lashley ed agli Street Profits sotto l’egida di Karrion Kross

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 6 gennaio 2024) Dopo tantissime indiscrezioni in merito negli ultimi mesi, gliofhanno fatto il loro ritorno a Smackdown New Year’s Revolution, insieme al loro storico manager Paul Ellering, per unire le forzela leadership didopo quattro anni dalla loro ultima apparizione in WWE. Akam e Rezar hanno assaltato Bobbye gli, colpendo il tag-team con la loro celebre Super Collider e lasciando l’onore all’ex NXT Champion di abbattere direttamente The All Mighty, mandando un chiaro segnale al tutto il roster. La nuova stable è dunquee staremo a vedere quali saranno i loro primi obiettivi e se, soprattutto il loro leader, potrà dire la sua nel Royal Rumble Match.