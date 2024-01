WWE | Ecco gli ultimi aggiornamenti su Liv Morgan

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 6 gennaio 2024) L’ultimo incontro disputato da Livrisale al 17 luglio 2023, dopodiché ha dovuto prendersi un periodo di stop per riprendersi da un infortunio alla spalla. Lo scorso mese, il nome di Liv è rimbalzato da una parte all’altra del web a seguito del suo arresto per possesso di marijuana. Sebbene fosse già nota l’intenzione della WWE di non prendere provvedimenti, della situazione di Liv non si è più saputo nulla. Nulla di grave Secondo l’ultimo report del “Wrestling Observer Newsletter”, a cura di Dave Meltzer, il caso riguardante Livsarebbe stato trasferito ad “un’altra divisione”, e verrà probabilmente archiviato come reato minore. Meltzer ha, inoltre, riportato che in Florida, dov’è avvenuto l’arresto, coloro trovati per la prima volta in possesso di marijuana possono pagare una piccola tassa e mantenere la fedina penale ...