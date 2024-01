WWE | Che autogol di Roman Reigns! A Royal Rumble sarà fatal-4-way per decisione di Nick Aldis

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 6 gennaio 2024) Puntata molto importante quella di inizio anno di SmackDown, lo speciale chiamato New Year’s Revolution ha avuto un triple threat match nel main event per determinare il prossimo sfidante diReigns al titolo Universale, match da disputare nel prossimo PLE. Ad affrontarsi sul ring sono stati AJ Styles, LA Knight e Randy Orton, tutti e tre con legittimi motivi per voler sfidare il Tribal Chief, tutti e tre in cerca di vendetta verso lui e la Bloodline.non rimane a guardare Il GM di SmackDownha deciso di assistere al main event da vicino, rimanendo a bordo ring. Sul quadrato è stata una dura battaglia, a turno ognuno dei tre ha provato a prevalere sugli avversari, ma ha regnato un sostanziale equilibrio per diversi ...