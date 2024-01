WWE | C’è fiducia nel ritorno di Sasha Banks ma la AEW potrebbe convincerla con una mega offerta

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 6 gennaio 2024) Nella giornata di oggi vi abbiamo riportato l’opinione di Dave Meltzer del Wrestling Observer, che spiegava di comefosse stata molto vicina alla AEW e di come secondo lui alla fine sarebbe finita proprio alla corte di Tony Khan. Dalle stesse premesse parte Mike Johsnon del PWInsider, arrivando però a conclusioni opposte. La WWE più vicina? Secondo il noto autore è vero che Mercedes Mone era molto vicina alla AEW in estate, tanto da essere apparsa tra il pubblico ad All In, ma alla fine visto l’infortunio subito non è stato firmato nessun contratto. Secondo Johnson “la Boss” non si è più accordata con la AEW e piuttosto è stata la WWE a trattare per un suo. Fonti della WWE hanno detto che diversi fattori, tra cui il cambio di proprietà e il regime creativo di Paul Levesque ormai unico referente, hanno ...