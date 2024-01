WWE | Bobby Lashley e Bianca Belair nei rispettivi Royal Rumble Match | ecco le due liste aggiornate

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 6 gennaio 2024) Sia, durante un segmento backstage con il Damage CTRL, che, che invece ha tenuto un promo sul ring, hanno dichiarato la loro presenza nei, aggiungendo i loro nomi alla lista di superstar che hanno annunciato la loro partecipazione in uno deisimbolo della storia lunghissima WWE. I due incontri si terranno ovviamente nell’omonimo premium live event, in programma il 27 gennaio a Tampa, Florida. The All Mighty è quindi la quarta superstar che ha annunciato la sua presenza nell’incontro maschile, dopo CM Punk, Shinsuke Nakamura e Cody Rhodes. Anche nella controparte femminile della Rissa Reale sono quattro i nomi ad oggi confermati, con lache ...