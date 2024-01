Wta 500 Brisbane 2024 | Sabalenka raggiunge in finale Rybakina

(Di sabato 6 gennaio 2024) Sono andate in archivio le semifinali del Wta 500 di. Prosegue il torneo dominato dalle prime due teste di serie,(1) e(2). La numero 2 e 4 del mondo hanno battuto nelle rispettive partite Azarenka, numero 8 del tabellone, e Noskova. La 25enne di Minsk ha dominato l’esperta 34enne lasciandole solo sei game con il punteggio di 6-2 6-4. Primo set immacolato con nessuna palla break concessa e due break maturati nelle uniche due occasioni concesse da Azarenka. Nel secondo parziale, la vincitrice di Australian Open 2023 concede tre palle break, ma riesce a togliere la battuta all’avversaria nel decimo e ultimo game del set. Insarà sfida a, che nella notte ha spazzato via 6-3 6-2 la numero 35 del mondo in poco più di un’ora di gioco. La ...

Sarà una riedizione dell'ultima finale degli Australian Open, ROMA - Elena Rybakina e Aryna Sabalenka disputeranno la finale del "Brisbane International presented by Evie",che si disputa in contemporanea con un ATP 250 al Queensland Center sul duro (Green Set cushion, montepremi $1. 736.763). La kazaka, numerto 4 del mondo, si è imposta per la seconda volta in ...