Week end della Befana | 6-7 gennaio a Firenze e in Toscana | musei gratis ed eventi

Circolano tanti nomi, da Dragusin e Samardzic, ma intanto questosi torna in campo e il Napoli dovrà vedersela con il Torino. In vista della sfida a Mazzarri toccherà il compito di ...Sono partiti ieri a Napoli i saldi dell'inverno 2024 con negozi non invasi da napoletani ma che registrano invece un forte interesse dei tanti turisti in città per l'ultimodelle festività ...LATINA – Sono tanti gli appuntamenti in questo week end dell’Epifania. A Cisterna torna il tradizionale appuntamento della Motobefana per la Casa Famiglia La Pergola. Parteciperanno la Polizia locale ...La Domenica al Museo e quella Metropolitana, gli ultimi eventi e mercatini di Natale, gli spettacoli nei teatri, il Circo Medrano senza animali, i presepi La Domenica al Museo e quella Metropolitana, ...