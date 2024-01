Volley | Zaytsev e Nikolov trascinano Civitanova | battuta Padova in Superlega Recine super | Piacenza stende Milano

(Di sabato 6 gennaio 2024) Sabato dell’Epifania con due partite valide per la tredicesima giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile.si è ripresa dopo l’eliminazione patita in Coppa Italia contro Monza e ha liquidatocon un secco 3-0 (25-19; 25-17; 25-23) di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum. La Lube ha infilato la seconda vittoria di fila nel torneo e si è così portata in quarta posizione, trascinata dalla verve dei martelli Aleksandar(17 punti, 2 ace) e Ivan(15 punti, 3 muri e 2 ace), affiancati dall’opposto Adis Lagumdzija (9 punti) sotto la regia di Luciano De Cecco. Ai veneti, incappati nel quarto ko di fila e noni in graduatoria, non sono bastati Fabian Plak (9 punti), Mathijs Desmet (7) e Davide Gardini ...

La partenza dinon sarebbe una sorpresa per la Lube, visto che il 35enne schiacciatore, per anni volto e simbolo delitaliano al maschile, ha il contratto in scadenza. Meno prevedibile ......LUBE Civitanova - VeronaSquadra in casa LUBE Civitanova Squadra avversaria Verona... Lagumdzija, Nikolov esono forti in battuta, poi ci sono altri tre/quattro giocatori in ...La calza della Befana riserva alla Cucine Lube il pronto riscatto in campionato, dopo il passo falso di mercoledì sera a Monza con l’eliminazione dai Quarti di finale della Del Monte® coppa Italia. I ...Due sfide aprono domani alle 18.00 la seconda di ritorno. Le altre quattro partite domenica 7. Perugia ospita Monza ...