Volley | Superlega | Piacenza batte Milano in cinque set

(Di sabato 6 gennaio 2024) Nella serata del 6 gennaio vanno in scena due partite valide per ladimaschile:e Lube-Padova. Quest’ultima si chiude in tre set, con la vittoria dei padroni di casa, mentre la prima sfida si trascina fino al quinto parziale e si conclude con la vittoria di. La partita trasi rivela fin da subito intensa. I padroni di casa conquistano un iniziale vantaggio, ma i milanesi non impiegano molto a diventare una reale minaccia e a sorpassare. Sul finale, però, i piacentini trovano il controsorpasso e concludono da vincitori il parziale, finito 25-23. Nel secondo parziale, la musica è la stessa e il gioco si dimostra equilibrato. A spuntarla questa volta è però, che nelle battute finali ...

