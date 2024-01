Volley | Serie A1 Femminile 2023 2024 | tutti i risultati e la classifica

Leggi su sportface

(Di sabato 6 gennaio 2024)e ladellaA1di. Archiviata la lunga estate azzurra, l’attenzione si sposta sul massimo campionato italiano, uno dei più competitivi al mondo. Le campionesse d’Italia in carica di Conegliano proveranno a difendere il titolo, ma le contendenti non rimarranno a guardare. Tra le squadre più attrezzate, almeno sulla carta, spiccano Scandicci con Ekaterina Antropova e la VeroMilano con Paola Egonu, che torna in Italia dopo un anno in Turchia. Di seguito,i punteggi delle partite e ladi campionato aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COPPA ITALIAA1: IL ...