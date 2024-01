Volley femminile | Vallefoglia regola Scandicci in Serie A1 | Camilla Mingardi strabordante

(Di sabato 6 gennaio 2024)ha sconfitto Bergamo per 3-1 (25-20; 22-25; 25-18; 25-13) nell’ultimo anticipo della quindicesima giornata dellaA1 di. La formazione marchigiana si è imposta di fronte al proprio pubblico, ottenendo la seconda vittoria consecutiva e agganciando Pinerolo al sesto posto in classifica generale (le piemontesi giocheranno domani contro Firenze). Risultato davvero di rilievo per le padrone di casa, che hanno incamerato un successo importante in ottica qualificazione ai playoff, mentre le orobiche si fermano dopo l’affermazione nello scontro salvezza con Casalmaggiore e restano al terzultimo posto (+2 proprio sulle casalasche, attese domani dallo scontro diretto con il fanalino di coda Trento). L’oppostosi è resa protagonista di una ...

