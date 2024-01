Volley femminile | Antropova trascina Scandicci | Busto Arsizio ko e secondo posto in Serie A1 Chieri regola Roma

(Di sabato 6 gennaio 2024) Sabato di Epifania con due anticipi della quindicesima giornata dellaA1 diha sconfittoper 3-1 (25-22; 18-25; 25-15; 25-11), ha infilato la 13ma vittoria stagionale e si è portata provvisoriamente alin classifica (a -3 da Conegliano e a +1 su Milano, che scenderanno in campo domani). Le toscane sono riuscite a tenere a bada le Farfalle, capaci di offrire un lampo soltanto nelset e incappate nella terza sconfitta consecutiva (sono decime in graduatoria). Are la Savino Del Bene sono state la scatenata opEkaterina(21 punti, 5 ace) e le schiacciatrici Lindsey Ora Ruddins (16 punti) e Zhu ...

Dopo un weekend di pausa a cavallo tra i due anni la Serie A1 2023- 2024 di volley femminile è pronta a tornare in campo per la seconda giornata del ... (oasport)

Sulla piattaforma streaming Volley ball World TV, sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo ... (sportintv.eu)

Tutto pronto per Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia- volley Bergamo 1991, partita valevole per la seconda giornata di ritorno della Serie A1 ... (sportface)

Tutto pronto per Reale Mutua Fenera Chieri-Aeroitalia Roma volley , partita valevole per la seconda giornata di ritorno della Serie A1 Femminile ... (sportface)

2023 - 2024 Serie A1Tabellino partita Fenera Chieri - RomaClub Squadra in casa Fenera Chieri Squadra avversaria RomaClub Una vera e propria bestia nera. La Roma ...Tutto pronto per Savino Del Bene Scandicci - UybaBusto Arsizio , partita valevole per la seconda giornata di ritorno della Serie A12023/2024 di. Le toscane di Massimo Barbolini, terze in classifica, scendono sul campo di casa per conquistare la tredicesima vittoria e rimanere in scia alla capolista Conegliano. ...Questo l’esito della sfida che opponeva la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 all’Aeroitalia Roma Volley nell'anticipo della 2a di ritorno. La squadra di Bregoli inizia nel migliore dei modi sia il 2024 ...Meli e compagne si impongono 3-0 (25-23 25-10 25-21) nell'anticipo del Girone A e fanno un passo importante verso la qualificazione alla Pool Promozione ...