Vojin Stojanovi? | “Il Napoli? Uno dei più grandi Club al mondo…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 6 gennaio 2024) Waldek Wouldy, grande amico di TerzoTempoha incontrato, in Belgrado,?, ex Calciatore, ora Allenatore e Manager nel Calcio Serbo.?: cos’è per te il Calcio? “Per me, il Calcio è la cosa secondaria più importante al mondo. Uno sport che unisce persone di tutte le razze, religioni, istruzione, situazione finanziaria. Ho allenato nel Calcio in tutta la mia vita. E non c’è sensazione migliore di quando tu segni un Gol. Soprattutto per la Squadra che ami…” Il Calcio in Serbia? “Il calcio in Serbia è in una brutta situazione. Perché c’è molta “mafia” nel Calcio. L’obiettivo principale è riempire le tasche. Non lavorare strategicamente sull’educazione calcistica dei bambini. Tutto si misura solo in denaro. Non si lavora seriamente con i bambini. In modo che ...