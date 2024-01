Voci da Gaza | ecco com’è la vita reale dei palestinesi sotto Hamas

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il popolo palestinese diè oppresso e perseguitato. Ma da. E sei perseguitato anche se sei un musulmano, anche se sei un imam. Nella città reclusa e, da ottobre, anche assediata, sono abbastanza rare le testimonianze di chi, a rischio della, osa parlare di. Una di queste è stata pubblicata, il 4 gennaio, da The Free Press, il quotidiano online fondato da Bari Weiss, ex editorialista del New York Times. Il rapimento L’autore è Ala Mohammed Mushtaha un giovane palestinese, figlio di Mohammed Mushtaha, un influente imam di. Suo padre è stato rapito il 30 dicembre, da venti uomini incappucciati che hanno sfondato la porta e lo hanno letteralmente trascinato fuori, dopo aver picchiato anche uno dei suoi figli (il fratello di chi scrive) che aveva provato a discutere con i ...