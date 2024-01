Vivere la contemporaneità

Leggi su lortica

(Di sabato 6 gennaio 2024) Non uso la paola “moderno” ma “contemporaneo” :in modo consapevole, il presente. “Omnia cum tempore”: c’è un tempo per ogni cosa. La memoria a breve termine conserva le nuove informazioni per circa 20 secondi, poi se vengono elaborate in modo profondo (reiterazione elaborativa) passano alla memoria a lungo termine, dove si conservano per un periodo di tempo lungo (ore, giorni, mesi, anni), altrimenti vengono meno. Noi perdiamo la memoria a breve termine perché viviamo senza rendersi conto di. Scivoliamo sul presente. Galleggiamo nel presente senza radici. La fretta non lascia traccia in noi. Non resta nulla. Non e’ che perdiamo la memoria, e’ che noi non creiamo la memoria. Ricordiamo quando si studiava una poesia a memoria: si leggeva e si ripeteva più volte e a voce alta. E ancora oggi ricordiamo la poesia. Dalla ...