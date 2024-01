Video Torino - Napoli | Mazzarri in conferenza | ' Dobbiamo invertire la rotta'

...sfruttare le nostre armi' Mazzarri spiega poi come ha preparato la partita in casa del: "Se ... PLAYLISTWalter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di- Napoli e ha presentato la partita contro i granata, fondamentale per i campioni d'Italia ... Di seguito ecco ilIl fischio d'inizio del match tra Torino e Juve Primavera è atteso per le 16.30. Il derby sarà visibile in tv sul canale 60 del digitale terrestre o in alternativa sarà possibile seguirlo in streaming ...Primo, non prenderle. Ha perso l’esplosività dell’anno scorso, oltre ad Osimhen volato in Coppa d’Africa, ma l’attacco del Napoli resta il pericolo numero uno per il Torino. Lo scrive il quotidiano ...