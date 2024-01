Video | Olimpia Milano | Messina interrompe la conferenza per una telefonata del presidente

Olimpia Milano ha la meglio su Baskonia, vincendo 76-67 nell’ultima partita valida per il girone di andata dell’ Eurolega . I milanesi salgono in ... (sportface)

Brescia continua a sgonare, battendo l’Olimpia Milano sul parquet del Palaleonessa. La vetta per i padroni di casa del match rimane confermata, in ... (sportface)

Dopo settimane trascorse a Milano da separato in casa Kevin Pangos lascia l' Olimpia e firma per il Valencia . Il video con cui il club spagnolo ha ... (247.libero)

Simpatico siparietto dopo la vittoria dell'Milano contro il Bayern Monaco nella 19ª giornata di Eurolega. Mentre era impegnato in conferenza stampa, coach Ettore Messina è stato interrotto da una telefonata del presidente Leo Dell'Orco,...Nella gara della 19ª giornata di Eurolega, l'Milano supera il Bayern Monaco per 76 - 62. Guarda ilcon gli highlights del ...L'allenatore dell'EA7 si siede in sala conferenze e come di consueto inizia ad analizzare la partita in inglese. Ma passano pochi secondi e viene interrotto dal suono del suo cellulare. Dall'altra par ...L'Olimpia Milano supera il Bayern Monaco in Eurolega 76-62 grazie alla grande prestazione di squadra e ai 19 punti di Devon Hall. Giordano Bortolani contribuisce con 12 punti e 3/5 da 3. L'EA7 si prep ...