Video Napoli | Mazzarri su Mazzocchi | ' Dovrà svegliare chi si è addormentato'

(Di sabato 6 gennaio 2024) Alla vigilia della gara della 19ª giornata di Serie A in casa del Torino, il tecnico del, Walter, accoglie l'arrivo dicon un messaggio sibillino per chi è già in rosa. ...

... lontano dai riflettori ma non dalla memoria dei militari del nucleo investigativo di. Lo ... " foto: screenshot daufficio stampa Carabinieri - .... il tecnico del, Walter Mazzarri, accoglie l'arrivo di Mazzocchi con un messaggio sibillino per chi è già in rosa. Guarda ilDodici milioni per il Napoli, sette a stagione per Matteo Politano. E' questa l'offerta avanzata dall'Al Shabab per portare via l'esterno offensivo ...Un detenuto napoletano di 33 anni è morto in circostanze ancora da chiarire nel carcere di Poggioreale (nella foto). Lo rende noto Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato della polizia peni ...