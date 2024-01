Video Eurolega | Real Madrid - Anadolu Efes 130 - 126 | gli highlights

(Di sabato 6 gennaio 2024) Nella gara della 19ª giornata di, ilbatte per 130 - 126 dopo 4 supplementari l', in una gara che batte numerosi record storici, tra cui, appunto, quello di extra time ...

Nella gara della 19ª giornata di Eurolega , la Virtus Bologna vince nettamente in casa dell' Alba Berlino per 68 - 83. Guarda il Video con gli ... (247.libero)

Nella gara della 19ª giornata di Eurolega , il Barcellona vince nbsp; in rimonta il derby col Baskonia per 89 - 85. Guarda il Video con gli highlights ... (247.libero)

Nella gara della 19ª giornata di Eurolega , il Panathinaikos vince in casa del Valencia per 81 - 82. Decisivo un canestro di Lessort a meno di 2 ... (247.libero)

...di, il Real Madrid batte per 130 - 126 dopo 4 supplementari l'Anadolu Efes, in una gara che batte numerosi record storici, tra cui, appunto, quello di extra time giocati. Guarda ilcon ...Nella gara della 19ª giornata di, il Panathinaikos vince in casa del Valencia per 81 - 82. Decisivo un canestro di Lessort a ... Guarda ilcon gli highlights del ...L'Olimpia Milano supera il Bayern Monaco in Eurolega 76-62 grazie alla grande prestazione di squadra e ai 19 punti di Devon Hall. Giordano Bortolani contribuisce con 12 punti e 3/5 da 3. L'EA7 si prep ...Un parziale di 20-2 nell'ultimo quarto allontana definitivamente l'Olimpia milano dalla trappola Bayern Monaco nella giornata numero 19 di euroLeague Basketball.