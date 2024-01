Viaggi d’istruzione | al via le agevolazioni dal 15 gennaio

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 6 gennaio 2024) Caserta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per l’anno scolastico in corso, ha stanziato 50 milioni di euro per sostenere gli studenti nella partecipazione alle uscite didattiche e aidi istruzione, esperienze formative che sono parte integrante del percorso scolastico e favoriscono la socialità e la crescita culturale. Le risorse stanziate saranno destinate ad agevolare gli studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado provenienti da famiglie con Isee fino a 5mila euro. Tali risorse saranno ripartite fra le istituzioni scolastiche beneficiarie sulla base di criteri oggettivi e trasparenti che terranno conto dell’indicatore Isee delle famiglie. La domanda va presentata dal 15al 15 febbraio dal genitore o esercente la responsabilità genitoriale dello studente che potrà inviare la richiesta dall’area personale della ...